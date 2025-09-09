Zwei Last-Minute-Abgänge beim FCA?

Um ein Haar wäre Steve Mounié (30) in der Ligue 1 gelandet. Der anvisierte Wechsel zum Angers SCO platzte auf den letzten Metern aufgrund finanzieller Probleme des französischen Erstligisten. Dem FC Augsburg könnte Mounié dennoch den Rücken kehren – die Türkei, wo das Transferfenster noch bis zum 12. September geöffnet hat, ruft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen des ‚kicker‘ ist Alanyaspor Favorit auf den Zuschlag, Interesse soll ein weiterer Verein signalisieren. Beim FCA, dem sich der Mittelstürmer erst vor einem Jahr angeschlossen hatte, steht Mounié bis 2027 unter Vertrag.

Unter Trainer Sandro Wagner spielt er aber nur die zweite Geige, zudem will der 59-fache Nationalspieler seinen Platz im Team von Benin nicht verlieren, so der ‚kicker‘. Entsprechend riecht es nach Last-Minute-Trennung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kabadayi angeboten?

Den Abflug aus Augsburg, ebenfalls im zweiten Versuch, könnte auch noch Yusuf Kabadayi (21) machen. Gerüchten aus der Türkei zufolge wurde der Angreifer bei Süper Lig-Vertreter Caykur Rizespor angeboten.

Eine Leihe zum VfL Bochum platzte Ende August trotz erfolgreichem Medizincheck, da der Zweitligist zu große Bedenken hatte – Kabadayi soll sich vor wenigen Monaten wegen Körperverletzung in U-Haft befunden haben, zudem äußerte er sich über Social Media zum Konflikt zwischen Israel und Palästina.