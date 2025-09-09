RB Leipzig: Werner doch noch weg?

Timo Werner (29) könnte RB Leipzig doch noch den Rücken kehren. Wie der türkische TV-Journalist Ertan Süzgün berichtet, wird bei Besiktas erneut über eine Zusammenarbeit mit dem Angreifer nachgedacht, der von RB Leipzig angesichts des zehn Millionen Euro hohen Gehalts weiterhin gerne abgegeben würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner, der bei der heutigen Trainingseinheit laut der ‚Bild‘ einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist in Leipzig vor kurzem in sein letztes Vertragsjahr eingebogen.

Das türkische Transferfenster ist nur noch bis zum 12. September geöffnet. Entsprechend ist Eile geboten, sollte Besiktas eine Verpflichtung tatsächlich unter Dach und Fach bringen wollen.