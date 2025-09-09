Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

RB Leipzig: Werner doch noch weg?

Beinahe den gesamten Sommer suchte RB Leipzig nach einem Abnehmer für Topverdiener Timo Werner. Kann der Stürmer nun doch noch von der Gehaltsliste gestrichen werden?

von Julian Jasch - Quelle: Ertan Süzgün
Timo Werner im Training @Maxppp

Timo Werner (29) könnte RB Leipzig doch noch den Rücken kehren. Wie der türkische TV-Journalist Ertan Süzgün berichtet, wird bei Besiktas erneut über eine Zusammenarbeit mit dem Angreifer nachgedacht, der von RB Leipzig angesichts des zehn Millionen Euro hohen Gehalts weiterhin gerne abgegeben würde.

Werner, der bei der heutigen Trainingseinheit laut der ‚Bild‘ einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist in Leipzig vor kurzem in sein letztes Vertragsjahr eingebogen.

Das türkische Transferfenster ist nur noch bis zum 12. September geöffnet. Entsprechend ist Eile geboten, sollte Besiktas eine Verpflichtung tatsächlich unter Dach und Fach bringen wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
