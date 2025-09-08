Menü Suche
Besiktas findet Trossard-Alternative

von Georg Kreul - Quelle: bjk.com.tr
Cengiz Ünder im Einsatz für die türkische Nationalmannschaft @Maxppp

Besiktas holt doch noch die gewünschte Verstärkung für die Offensive an Bord. Wie der Istanbuler Klub mitteilt, hat man sich mit Stadtrivale Fenerbahce auf die Leihe von Cengiz Ünder geeinigt. Darüber hinaus besteht im Anschluss eine Kaufoption für den 28-jährigen Flügelspieler. An Fener ist der 51-fache türkische Nationalspieler vertraglich noch bis 2027 gebunden.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Cengiz Ünder

Ünder ist bei Besiktas damit die ligainterne Lösung für die Baustelle auf der offensiven Außenbahn. Zuvor hatte sich der Hauptstadtklub mit Leandro Trossard (30) vom FC Arsenal beschäftigt, sich aber von den Gunners einen Korb eingehandelt. Zuletzt war auch Federico Chiesa (27/FC Liverpool) im Gespräch. Nun soll es Ünder richten, der vergangene Saison in die USA an den LAFC ausgeliehen war und in 16 Einsätzen an fünf Treffern direkt beteiligt war.

