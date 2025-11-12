Ausstiegsklausel: Reis zurück in die Bundesliga?

Sollte sich der VfL Wolfsburg bei der Trainersuche für Thomas Reis entscheiden und sich mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer einigen, könnten ihn die Niedersachsen für eine festgeschriebene Summe aus seinem Vertrag bei Samsunspor herauskaufen. Laut ‚Sky‘ besitzt der 52-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.

In Samsunspor leistet Reis erfolgreiche Arbeit, steht mit dem türkischen Erstligisten auf Platz vier der Süper Lig. Sein Vertrag läuft bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der gebürtige Wertheimer gehört in Wolfsburg neben Urs Fischer, Tim Walter, Bruno Labbadia und Enrico Maaßen zu den Kandidaten. Gerüchte kursierten auch schon um Marco Rose und Edin Terzic. Reis war bereits von 2016 bis 2019 für die U19 des VfL tätig.