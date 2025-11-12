Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Ausstiegsklausel: Reis zurück in die Bundesliga?

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Thomas Reis @Maxppp

Sollte sich der VfL Wolfsburg bei der Trainersuche für Thomas Reis entscheiden und sich mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer einigen, könnten ihn die Niedersachsen für eine festgeschriebene Summe aus seinem Vertrag bei Samsunspor herauskaufen. Laut ‚Sky‘ besitzt der 52-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Samsunspor leistet Reis erfolgreiche Arbeit, steht mit dem türkischen Erstligisten auf Platz vier der Süper Lig. Sein Vertrag läuft bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der gebürtige Wertheimer gehört in Wolfsburg neben Urs Fischer, Tim Walter, Bruno Labbadia und Enrico Maaßen zu den Kandidaten. Gerüchte kursierten auch schon um Marco Rose und Edin Terzic. Reis war bereits von 2016 bis 2019 für die U19 des VfL tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Wolfsburg
Samsun
Thomas Reis

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Samsun Logo Samsunspor
Thomas Reis Thomas Reis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert