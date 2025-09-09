Überraschung: HSV blockierte Baldé-Transfer

Der Hamburger SV wollte Fabio Baldé (20) im zurückliegenden Wechselfenster offenbar doch nicht ziehen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, interessierten sich unter anderem der FC Burnley sowie die niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam und PEC Zwolle für den Angreifer, holten sich aber beim HSV einen Korb ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das kommt insofern überraschend, als Baldé bis zuletzt eigentlich noch als Abgangskandidat gehandelt wurde. Der ‚Bild‘ zufolge plant man hingegen fest mit dem gebürtigen Hamburger, der sich kürzlich für einen Verbandswechsel vom DFB zum FPF entschied. Erst am Freitag gab er beim 5:0-Sieg über Aserbaidschan sein Debüt für die portugiesische U21-Nationalmannschaft.