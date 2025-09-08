Al Nassr gibt 60-Millionen-Zugang wieder ab

Otávio (30) kehrt Al Nassr nach zwei Jahren wieder den Rücken. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt laut Fabrizio Romano innerhalb der Saudi Pro League den Arbeitgeber. Demzufolge wurde zwischen allen Parteien ein Transfer zu Al Qadsiah ausgemacht.

Dort winkt Otávio ein Kontrakt bis 2027. Wie hoch die Ablöse für den 22-fachen portugiesischen Nationalspieler ausfällt, der 2023 für 60 Millionen Euro vom FC Porto zum Ronaldo-Klub gekommen war, ist bislang nicht durchgesickert.