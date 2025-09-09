Menü Suche
M’gladbach: Deutliche Worte an Tabakovic

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Haris Tabakovic muss durchatmen @Maxppp

Gerardo Seoane erwartet von Leihstürmer Haris Tabakovic (31) eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Einsatz im Freundschaftsspiel gegen den FC Schalke (2:0). „Er ist sicher damit einverstanden, wenn wir sagen, dass er nicht so ein gutes Spiel gemacht hat“, gibt Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ zu verstehen, „wir werden die Woche gut nutzen, um ihn ins Vertrauen, in die Abläufe und in das Timing zu bringen.“

„Ich würde mir wünschen, dass Haris, der viel für die Mannschaft tut und arbeitet, ein Tor macht. Das würde ihm und uns helfen“, ergänzt Geschäftsführer Sport Roland Virkus. Am Sonntag (17:30 Uhr) treffen die Fohle zu Hause auf den SV Werder Bremen. Dann hat Tabakovic, der ohne Kaufoption gegen eine Gebühr von 750.000 Euro von der TSG Hoffenheim ausgeliehen wurde, erneut die Chance, seine erste Torbeteiligung für Gladbach zu sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Haris Tabaković

