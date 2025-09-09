Weitere Schalke-Abgänge?

Beim FC Schalke 04 könnte noch der ein oder andere Spieler in eine Liga mit weiterhin geöffnetem Transfermarkt wechseln, sollte ein passendes Angebot eintreffen. Auf der Vereinswebsite sagt Sportvorstand Frank Baumann: „Ich kann nicht ausschließen, dass noch Angebote für unsere Spieler kommen. Fest steht aber: Wir werden in jedem Fall eine sportliche und wirtschaftliche Beurteilung vornehmen.“ Bei S04 sind noch einige Streichkandidaten wie beispielsweise Anton Donkor (27) oder Henning Matriciani (25) an Bord. Dazu hoffen die Königsblauen unter anderem auf Angebote für Torjäger Moussa Sylla (25).

Baumann ist dennoch zufrieden mit dem ersten Transfersommer unter seiner Führung. Über seine drei ersten Monate auf Schalke sagt der ehemalige Bremen-Manager: „Es war eine interessante und ereignisreiche Zeit. Wir haben die Verpflichtung der neuen Spieler über die Monate verteilt. Das Fazit fällt deshalb positiv aus. Wir haben die Spielerprofile gefunden, die wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten für unser Team gewinnen wollten. Wir wollten eine Achse formen, die uns Stabilität gibt.“ Grundsätzlich schaut der 49-Jährige aber auch schon in die Zukunft. Baumann blicke nicht nur „auf den Winter, sondern auch auf den nächsten Sommer. Wir wollen frühzeitig definieren, wo wir Bedarf haben und wer die interessanten Spieler für die Positionen sind.“