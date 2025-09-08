Hannover: Ezeh wird zum Ladenhüter

Hannover 96 droht nach einer längeren Hängepartie doch der Verbleib des aussortierten Brooklyn Ezeh. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sieht es nicht nach einem Sommer-Abschied beim 24-Jährigen aus. Die Hoffnung der 96-Bosse auf einen Ezeh-Wechsel in die Schweiz zum FC St. Gallen übers Wochenende zerschlugen sich. Laut der Boulevardzeitung ist der Transfer vom Tisch.

In der Schweiz (9.9.) und der Türkei (12.9.) ist das Wechselfenster noch offen, in Ländern wie Polen oder Belgien schließt der Transfermarkt heute. Derzeit deutet jedoch wenig auf einen Last-Minute-Wechsel hin. Ezeh droht laut ‚Bild‘ nun die dauerhafte Versetzung in die U23. Sein Vertrag gilt noch bis 2026. Dennoch würde Hannover den einstigen 800.000-Einkauf ablösefrei ziehen lassen – sofern sich denn eine Lösung findet.