Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Rückendeckung für Wagner

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Sandro Wagner kann es nicht glauben @Maxppp

Beim FC Augsburg will man nach der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund und trotz Fanprotesten keine Trainerdiskussion aufkommen lassen. Sportdirektor Benjamin Weber stellte bei ‚Sky‘ klar: „Wir arbeiten sehr gut zusammen. Die Punkte, die uns fehlen, ärgern extrem, aber trotzdem schaffen wir es immer wieder eine gute Stimmung aufzubauen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCA hat unter Wagner sieben der vergangenen neun Pflichtspiele verloren. Weber betont: „Die Spieler und wir haben ein sehr gutes Gefühl, aber es braucht Zeit und deswegen verstehe ich auch komplett die Unzufriedenheit. Natürlich wollen wir mehr Punkte haben, da waren aber auch Spiele, in denen wir einen Punkt verdient gehabt hätten und die haben wir jetzt zu wenig.“ Am nächsten Spieltag ist Augsburg beim VfB Stuttgart zu Gast.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Sandro Wagner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Sandro Wagner Sandro Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert