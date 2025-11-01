Rückendeckung für Wagner

Beim FC Augsburg will man nach der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund und trotz Fanprotesten keine Trainerdiskussion aufkommen lassen. Sportdirektor Benjamin Weber stellte bei ‚Sky‘ klar: „Wir arbeiten sehr gut zusammen. Die Punkte, die uns fehlen, ärgern extrem, aber trotzdem schaffen wir es immer wieder eine gute Stimmung aufzubauen.“

Der FCA hat unter Wagner sieben der vergangenen neun Pflichtspiele verloren. Weber betont: „Die Spieler und wir haben ein sehr gutes Gefühl, aber es braucht Zeit und deswegen verstehe ich auch komplett die Unzufriedenheit. Natürlich wollen wir mehr Punkte haben, da waren aber auch Spiele, in denen wir einen Punkt verdient gehabt hätten und die haben wir jetzt zu wenig.“ Am nächsten Spieltag ist Augsburg beim VfB Stuttgart zu Gast.