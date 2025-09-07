FCK: Kein dauerhafter Mause-Abschied

Trotz Kaufoption wird Jannik Mause (27) wohl im kommenden Jahr wieder beim 1. FC Kaiserslautern aufschlagen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, liegt die mit Leihklub Rot-Weiss Essen vereinbarte Kaufoption bei 600.000 Euro. Laut der Lokalzeitung „eine nahezu utopische Summe“ für den Drittligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mause war im vergangenen Jahr als Drittliga-Torschützenkönig auf den Betzenberg gewechselt. Der FC Ingolstadt wurde mit eben jenen 600.000 Euro entschädigt. Zumindest vom Traditionsklub aus dem Ruhrpott werden die Pfälzer diese Summe aber wohl nicht zurückerhalten.