FCK: Kein dauerhafter Mause-Abschied

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Mause 2425 @Maxppp

Trotz Kaufoption wird Jannik Mause (27) wohl im kommenden Jahr wieder beim 1. FC Kaiserslautern aufschlagen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, liegt die mit Leihklub Rot-Weiss Essen vereinbarte Kaufoption bei 600.000 Euro. Laut der Lokalzeitung „eine nahezu utopische Summe“ für den Drittligisten.

Mause war im vergangenen Jahr als Drittliga-Torschützenkönig auf den Betzenberg gewechselt. Der FC Ingolstadt wurde mit eben jenen 600.000 Euro entschädigt. Zumindest vom Traditionsklub aus dem Ruhrpott werden die Pfälzer diese Summe aber wohl nicht zurückerhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
