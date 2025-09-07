2. Bundesliga
FCK: Kein dauerhafter Mause-Abschied
@Maxppp
Trotz Kaufoption wird Jannik Mause (27) wohl im kommenden Jahr wieder beim 1. FC Kaiserslautern aufschlagen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, liegt die mit Leihklub Rot-Weiss Essen vereinbarte Kaufoption bei 600.000 Euro. Laut der Lokalzeitung „eine nahezu utopische Summe“ für den Drittligisten.
Unter der Anzeige geht's weiter
Mause war im vergangenen Jahr als Drittliga-Torschützenkönig auf den Betzenberg gewechselt. Der FC Ingolstadt wurde mit eben jenen 600.000 Euro entschädigt. Zumindest vom Traditionsklub aus dem Ruhrpott werden die Pfälzer diese Summe aber wohl nicht zurückerhalten.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden