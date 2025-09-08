Maier ablösefrei in Liga zwei?

Im zurückliegenden Wechselfenster hätte Arne Maier (26) in der zweiten Liga unterkommen können. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Klubs aus dem Unterhaus den zentralen Mittelfeldspieler ins Visier genommen hatten, dieser aber lieber beim FC Augsburg bleiben wollte.

In der Fuggerstadt läuft Maiers Vertrag nur noch bis zum kommenden Sommer. Eine Verlängerung zu ähnlichen Konditionen erscheint laut dem Fachblatt nahezu ausgeschlossen. Gut möglich, dass sich dann einige der Interessenten erneut melden werden.