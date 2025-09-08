Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Maier ablösefrei in Liga zwei?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Arne Maier mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Im zurückliegenden Wechselfenster hätte Arne Maier (26) in der zweiten Liga unterkommen können. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Klubs aus dem Unterhaus den zentralen Mittelfeldspieler ins Visier genommen hatten, dieser aber lieber beim FC Augsburg bleiben wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Fuggerstadt läuft Maiers Vertrag nur noch bis zum kommenden Sommer. Eine Verlängerung zu ähnlichen Konditionen erscheint laut dem Fachblatt nahezu ausgeschlossen. Gut möglich, dass sich dann einige der Interessenten erneut melden werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Augsburg
Arne Carl Maier

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Arne Carl Maier Arne Carl Maier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert