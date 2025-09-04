Menü Suche
Schalke: Sieben Profis dürfen noch gehen

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Frank Baumann ist seit 2016 als Geschäftsführer Sport bei Werder tätig @Maxppp

Geht es nach dem FC Schalke 04, könnten noch einige Spieler den Verein verlassen. Das bestätigt Sportvorstand Frank Baumann gegenüber der ‚WAZ‘: „Wir sind mit den Spielern und ihren Beratern im ständigen Austausch. Es liegt nicht in unserer Hand – auch die Spieler müssen es wollen. Aber ich will nicht ausschließen, dass noch Angebote eintreffen.“

Konkret geht es laut der Regionalzeitung um die Profis Henning Matriciani (25), Amin Younes (32), Ibrahima Cissé (24), Anton Donkor (27), Pape Meissa Ba (28) und Mauro Zalazar (20). Auch Torjäger Moussa Sylla (25) ist bei passendem Angebot noch immer ein Abgangskandidat, nachdem sich ein Wechsel am Deadline Day zerschlagen hatte. „Auf der Abgangsseite wäre es aus Budgetgründen sinnvoll gewesen, wenn wir noch die eine oder andere Lösung gefunden hätten“, bilanziert Baumann den Transfersommer.

