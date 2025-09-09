Dieses große Bayern-Problem soll Kompany lösen
Neben dem Gewinn möglichst vieler Titel steht für Vincent Kompany in dieser Saison vor allem ein Punkt auf der To-do-Liste: mehr Talente aus dem eigenen Stall bei den Profis integrieren.
Den Sprung aus dem Nachwuchs zu den Profis schafften beim FC Bayern in den vergangenen Jahren nur noch wenige Spieler, in der vergangenen Saison konnte sich keines der eigenen Talente in der ersten Mannschaft etablieren. Das soll sich jetzt ändern.
Die Bayern-Bosse, schreibt die ‚tz‘, haben „erkannt, dass es in der Vergangenheit Übergangsprobleme zwischen Campus und Profiabteilung gab.“ Seit dem Amtsantritt von Sportdirektor Christoph Freund vor zwei Jahren werde dies „aktiv bekämpft“.
Trainer Vincent Kompany, berichtet die Münchner Zeitung weiter, unterstützt den Plan, jungen Spielern zu mehr Einsatzzeiten zu verhelfen. Passend dazu betonte Uli Hoeneß erst am Sonntag, Kompany habe „uns zugesagt, dass er im Laufe der Saison den einen oder anderen einbauen wird.“
Kritik an U23
Dazu könnte der Belgier mit Blick auf den eher dünnen und teilweise von Verletzungen gezeichneten Kader aber ohnehin gezwungen sein. Vier externe Neuzugänge sind im Sommer gekommen, sechs Profis (vorher schon Verliehene ausgenommen) haben den Verein verlassen.
Frisches Spielermaterial dürfte bei der Talenteförderung indes weniger aus der U23, stattdessen vielmehr aus der U19 und U17 kommen. Der Nicht-Aufstieg der U23, die in der Regionalliga antritt, wird nach Informationen der ‚tz‘ intern kritisch gesehen. Ebenso, dass die Zweitvertretung hohes Pressing und Ballbesitzspiel vermissen lasse. Die Folge: „Kein Stammspieler der U23 hat Kompany bisher beeindruckt.“
Wer steht bereit?
Erste Nachwuchshoffnungen drängen sich zu Saisonbeginn bereits auf: Offensivspieler Lennart Karl (17) kam in drei von vier Pflichtspielen zum Einsatz. Auch Außenstürmer Wisdom Mike (17), der wie Karl Anfang August einen neuen Vertrag unterschrieben hat, stand immer im Kader.
Bei der Klub-WM hatten sich zudem Innenverteidiger Cassiano Kiala (16), Mittelfeldspieler David Santos Daiber (18) sowie die mittlerweile verliehenen Offensivtalente Maurice Krattenmacher (20/Hertha BSC) und Jonah Kusi-Asare (18/FC Fulham) einen Platz ergattert.
