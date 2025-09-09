Union-Abflug: Doehki lässt aufhorchen

Danilho Doehki bleibt weiterhin ein Verkaufskandidat bei Union Berlin und könnte den verpassten Sommerabschied bereits im Januar nachholen. „Ich kann nicht sicher sagen, ob ich im Winter noch hier bin oder gehe“, zitiert die ‚Bild‘ den Innenverteidiger.

Über den verpassten Wechsel sagt der 27-Jährige, an dem zahlreiche Klubs (nach FT-Infos unter anderem Olympique Lyon) Interesse gezeigt hatten: „In der Transferzeit denkt man immer darüber nach, was passieren könnte. Speziell, wenn Dinge ernster werden. Die Situation war nicht einfach. Vor allem, wenn der Wettbewerb schon gestartet war und die Transferperiode noch zwei Wochen offen ist.“

Weiter sagt Doehki: „Es ist für jeden Fußballer eine schwierige Zeit, wenn man sich nicht sicher sein konnte, ob man nächste Woche noch da ist. Am Ende bin ich hier und fokussiere mich auf Union. Es gab ein ernsthaftes Angebot. Aber am Ende bin ich hiergeblieben.“

Noch läuft der Vertrag des Niederländers bis 2027. Union ist somit nicht zu einem schnellen Verkauf gezwungen. Im abgelaufenen Transferfenster riefen die Köpenicker eine Ablöse von rund neun Millionen Euro auf.