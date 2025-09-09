Superliga
Neuer Job für Cooper
Steve Cooper hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Bröndby IF bekanntgibt, steht der Waliser ab sofort bei den Dänen an der Seitenlinie und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge des heute entlassenen Frederik Birk an.
Brøndby IF @BrondbyIF – 17:14
Den 45-årige, walisiske cheftræner kommer til Vestegnen med et CV, der tæller klubber som Nottingham Forest, Swansea City og senest Leicester City.
Cooper hat sich insbesondere durch seine Engagements auf der Insel einen Namen gemacht. Unter anderem bei Leicester City, Nottingham Forest und Swansea City leitete er die Geschicke.
