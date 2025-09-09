Neuer Job für Cooper

Steve Cooper hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Bröndby IF bekanntgibt, steht der Waliser ab sofort bei den Dänen an der Seitenlinie und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge des heute entlassenen Frederik Birk an.

Cooper hat sich insbesondere durch seine Engagements auf der Insel einen Namen gemacht. Unter anderem bei Leicester City, Nottingham Forest und Swansea City leitete er die Geschicke.