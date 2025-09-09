Menü Suche
Kommentar
Offiziell Superliga

Neuer Job für Cooper

von Luca Hansen - Quelle: brondby.com
1 min.
Steve Cooper als Trainer von Nottingham Forest @Maxppp

Steve Cooper hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Bröndby IF bekanntgibt, steht der Waliser ab sofort bei den Dänen an der Seitenlinie und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge des heute entlassenen Frederik Birk an.

Unter der Anzeige geht's weiter
Brøndby IF
Steve Cooper bliver ny cheftræner for Brøndby IF.

Den 45-årige, walisiske cheftræner kommer til Vestegnen med et CV, der tæller klubber som Nottingham Forest, Swansea City og senest Leicester City.

Læs mere:
Bei X ansehen

Cooper hat sich insbesondere durch seine Engagements auf der Insel einen Namen gemacht. Unter anderem bei Leicester City, Nottingham Forest und Swansea City leitete er die Geschicke.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Superliga
Bröndby
Steve Cooper

Weitere Infos

Superliga Superliga
Bröndby Logo Brøndby IF
Steve Cooper Steve Cooper
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert