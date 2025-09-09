Forest findet Nachfolger von Espírito Santo

Bei Nottingham Forest ist nach der Entlassung von Trainer Nuno Espírito Santo offenbar die Frage nach dessen Nachfolger bereits beantwortet. Wie der ‚Telegraph‘ und ‚The Athletic‘ übereinstimmend berichten, wird Ange Postecoglou dieser Tage bei den Tricky Trees übernehmen. Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis bevorzuge unter den möglichen Kandidaten die Anstellung seines in Australien geborenen Landsmanns.

Marinakis möchte statt dem Konterfußball von Espírito Santo künftig auf ein deutlich offensiveres Auftreten setzen. Postecoglou erfülle aufgrund seiner riskanten Spielweise daher perfekt die von Marinakis geforderten Vorgaben, was den neuen Coach betrifft. Schon bei der anstehenden Partie gegen den FC Arsenal am Samstag (13:30 Uhr) werde Postecoglou auf der Trainerbank bei Nottingham sitzen. Der Vertrag soll bis 2027 gelten.

Mit Tottenham Hotspur gewann Postecoglou in der vergangenen Saison überraschend die Europa League. Dennoch musste der 60-Jährige aufgrund der katastrophalen Bilanz in der Liga seinen Posten bei den Londonern räumen. Weitere Kandidaten für Nottingham waren auch José Mourinho und Domenico Tedesco, die jedoch nicht den gesuchten offensiveren Spielstil verkörpern.