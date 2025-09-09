Menü Suche
Kommentar 1
Süper Lig

Aufatmen bei Osimhen

von Remo Schatz - Quelle: galatasaray.org
Victor Osimhen überzeugt bei Galatasaray @Maxppp

Galatasaray kann bei Victor Osimhen Entwarnung geben. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, hat die heutige medizinische Untersuchung ergeben, dass sich der Stürmer lediglich eine „mittelschwere Verstauchung“ zugezogen hat. Ein struktureller Schaden konnte somit ausgeschlossen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rehamaßnahmen wurden direkt gestartet, mit einer längeren Ausfallzeit wird nicht gerechnet. Osimhen zog sich die Verletzung im WM-Qualifikationsspiel der Nigerianer gegen Ruanda zu, beim 1:0-Erfolg musste der 26-Jährige in der 35. Minute ausgewechselt werden. Am ersten Champions League-Spieltag trifft Gala morgen in einer Woche auf Eintracht Frankfurt (21 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Galatasaray
Victor Osimhen

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Victor Osimhen Victor Osimhen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert