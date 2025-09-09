Aufatmen bei Osimhen

Galatasaray kann bei Victor Osimhen Entwarnung geben. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, hat die heutige medizinische Untersuchung ergeben, dass sich der Stürmer lediglich eine „mittelschwere Verstauchung“ zugezogen hat. Ein struktureller Schaden konnte somit ausgeschlossen werden.

Die Rehamaßnahmen wurden direkt gestartet, mit einer längeren Ausfallzeit wird nicht gerechnet. Osimhen zog sich die Verletzung im WM-Qualifikationsspiel der Nigerianer gegen Ruanda zu, beim 1:0-Erfolg musste der 26-Jährige in der 35. Minute ausgewechselt werden. Am ersten Champions League-Spieltag trifft Gala morgen in einer Woche auf Eintracht Frankfurt (21 Uhr).