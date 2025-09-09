Menü Suche
Tedesco kurz vor Einigung mit neuem Klub

Seit seiner Entlassung als Belgiens Nationaltrainer im Januar wartet Domenico Tedesco auf einen neuen Job. Nun steht eine Einigung bevor.

von Luca Hansen - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Domenico Tedesco treibt seine Mannschaft an @Maxppp

Mit dem FC Schalke wurde er einst sensationell Vizemeister, mit RB Leipzig DFB-Pokalsieger. Dennoch ruft der Name Domenico Tedesco bei den Anhängern beider Lager nicht nur positive Erinnerungen hervor, schließlich war der Fußball unter dem Italiener nur selten attraktiv. Sein mutmaßlich neuer Verein will aber vor allem Erfolg, die Attraktivität ist für den Moment erstmal zweitrangig.

Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, steht der Übungsleiter kurz vor einer Einigung mit Fenerbahce. Beide Parteien befinden sich dem türkischen Journalisten zufolge in den letzten Zügen der Verhandlungen. Am Bosporus würde der 39-Jährige auf niemand Geringeren als Trainer-Koryphäe José Mourinho folgen, der erst kürzlich in Istanbul gefeuert wurde.

Update (13:18 Uhr): Sabuncuoglu berichtet, dass Tedesco noch heute Abend in Istanbu eintreffen wird.

Bei Fener gibt es Überlegungen, Tedesco einen türkischen Assistenzcoach an die Seite zu stellen. Gökhan Gönul ist laut Sabuncuoglu ein erster Kandidat. Fenerbahce sehnt sich nach dem ersten Meistertitel seit 2014. Zuletzt musste man zusehen, wie Erzrivale Galatasaray einen Titel nach dem anderen einheimste. Ob Tedesco der Flaute ein Ende setzen kann?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Süper Lig
Fenerbahce
Domenico Tedesco

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Domenico Tedesco Domenico Tedesco
