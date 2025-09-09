Karriereende droht: Kilian erleidet erneuten Kreuzbandriss

Am 29. März 2024 riss sich Luca Kilian zum ersten Mal das Kreuzband. Der Innenverteidiger kämpfte sich zurück und stand kurz vor einer Rückkehr, ehe er sich im Dezember 2024 die gleiche Verletzung erneut zuzog. Um den 26-Jährigen zu unterstützen, verlängerte der 1. FC Köln sogar den Vertrag. Nun hat das Pech erneut zugeschlagen.

Wie die Domstädter bekanntgeben, hat sich der Inneverteidiger seinen dritten Kreuzbandriss innerhalb von 18 Monaten zugezogen und wird erneut viele Monate fehlen. Laut der ‚Bild‘ droht dem Ex-Paderborner sogar das Karriereende. Kilian muss operiert werden und fällt mindestens acht Monate aus. Dem Boulevardblatt zufolge hat er sich bei einer Spielform ohne Zweikämpfe das Knie verdreht.

Sportdirektor Thomas Kessler äußert sich bestürzt über die Hiobsbotschaft: „Die erneute Kreuzbandverletzung von Luca trifft uns alle sehr. Es ist unglaublich bitter, dass er nun schon zum dritten Mal mit einer so schweren Verletzung konfrontiert ist. Als FC-Familie werden wir ihn eng begleiten, ihm bestmögliche Unterstützung geben und gemeinsam dafür sorgen, dass er die nötige Kraft findet, um diesen erneuten Rückschlag zu meistern. Luca ist ein Kämpfer – das hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Diese Eigenschaft wird ihm auch jetzt dabei helfen, diesen schweren Weg zu bewältigen.“