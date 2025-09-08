Menü Suche
Stuttgart gibt Stürmer ab

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Eliot Bujupi hat den Ball vor sich @Maxppp

Der VfB Stuttgart und Eliot Bujupi werden in Kürze getrennte Wege gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich die Schwaben mit dem KVC Westerlo über einen Transfer des Stürmers einig. Auch der 19-Jährige selbst hat einem Transfer zugestimmt.

Im Schwabenland kam der Linksfuß für Reserve des DFB-Pokalsiegers zum Einsatz. Bei den Profis hatte er ob der hochgradigen Konkurrenz keine Perspektive, weshalb er nun nach Belgien wechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
