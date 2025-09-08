Stuttgart gibt Stürmer ab

Der VfB Stuttgart und Eliot Bujupi werden in Kürze getrennte Wege gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich die Schwaben mit dem KVC Westerlo über einen Transfer des Stürmers einig. Auch der 19-Jährige selbst hat einem Transfer zugestimmt.

Im Schwabenland kam der Linksfuß für Reserve des DFB-Pokalsiegers zum Einsatz. Bei den Profis hatte er ob der hochgradigen Konkurrenz keine Perspektive, weshalb er nun nach Belgien wechselt.