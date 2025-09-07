Menü Suche
25 Millionen: VfB-Flirt Atangana vom Markt

von Lukas Weinstock - Quelle: en.alahlifc.sa
1 min.
Valentin Atangana guckt sich um @Maxppp

Al Ahli hat den nächsten millionenschweren Deal eingetütet. Wie der Saudiklub mitteilt, wechselt Valentin Atangana von Stade Reims zum von Matthias Jaissle trainierten Team. Dort unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Al-Ahli Saudi Club
From Paris to Jeddah.. Atangana goes green ✍️ 💚

#Atangana_Ahlawi
Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro nach Frankreich. Der VfB Stuttgart setzte sich im früheren Verlauf des Sommers mit einer Verpflichtung auseinander, nun zieht es den talentierten Mittelfeldakteur in den Wüstenstaat. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 11. September geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
