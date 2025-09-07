25 Millionen: VfB-Flirt Atangana vom Markt

Al Ahli hat den nächsten millionenschweren Deal eingetütet. Wie der Saudiklub mitteilt, wechselt Valentin Atangana von Stade Reims zum von Matthias Jaissle trainierten Team. Dort unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro nach Frankreich. Der VfB Stuttgart setzte sich im früheren Verlauf des Sommers mit einer Verpflichtung auseinander, nun zieht es den talentierten Mittelfeldakteur in den Wüstenstaat. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 11. September geöffnet.