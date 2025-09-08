Menü Suche
23 Millionen: Drei Interessenten für Martínez

von Luca Hansen - Quelle: Mundo Deportivo
Arnau Martínez treibt den Ball nach vorne @Maxppp

Der FC Girona muss sich mit drei Verehrern für Arnau Martínez auseinandersetzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der Außenverteidiger beim AC Mailand, Juventus Turin und der SSC Neapel hoch im Kurs. Das Preisschild des 22-Jährigen liegt bei rund 23 Millionen Euro.

Der Spanier punktet insbesondere mit seiner Flexibilität. Nicht nur auf der rechten defensiven Außenbahn, sondern auch im Abwehrzentrum sowie auf der rechten Schiene kann Martínez eingesetzt werden. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
