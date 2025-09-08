„Faktisch falsch“: Krösche weist Heidel-Kritik zurück

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche will die öffentliche Kritik von Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05, nicht unkommentiert lassen. Auf einer Pressekonferenz äußerte sich der 44-Jährige dazu, dass laut Heidel zu wenig Ausgaben der Eintracht in den deutschen Markt geflossen seien: „Man nimmt sich so was natürlich zu Herzen, wenn das jemand sagt. Dann habe ich mir unsere Transfers angeschaut und gedacht: Jonathan Burkardt, Deutsch aus Mainz. Ritsu Doan, Japaner aus Freiburg und Michael Zetterer, Deutsch aus Deutschland. Dann habe ich mich gefragt: Wie kommt er zu dieser Aussage?“

Dabei haben die Rheinhessen selbst in Benedict Hollerbach (24) nur einen deutschen Spieler verpflichtet. „Grundsätzlich finde ich es immer schwierig, wenn man sich über die Aktivitäten anderer Vereine äußert. Das ist schon nicht optimal, finde ich. In dem Fall ist es halt auch faktisch falsch. Von daher gibt es da nicht mehr zu sagen“, so Krösche.