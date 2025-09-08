Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Afrika-Cup: Reagiert die Eintracht im Winter?

Exakt eine Woche nach dem Deadline Day wandert der Blick bei Eintracht Frankfurt schon in Richtung Winter-Transferfenster. Und das hat nachvollziehbare Gründe.

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Farès Chaïbi applaudiert am lautesten @Maxppp

Eintracht Frankfurt hätte im Sommer gerne noch einen neuen Sechser an Bord geholt. Die Bemühungen allen voran um Raphael Onyedika (24/FC Brügge) waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter eröffnet sich die nächste Gelegenheit, um an der Problemstelle nachzubessern. Der ‚kicker‘ suggeriert zumindest, dass die Hessen mit Verspätung im Januar auf dem Markt fündig werden könnten.

In der laufenden Spielzeit setzte SGE-Chefcoach Dino Toppmöller im zentralen Mittelfeld bislang auf den positionsfremden Farès Chaïbi (22), der den angeschlagenen Ellyes Skhiri (30) ersetzte und seine Aufgabe an der Seite von Hugo Larrson (21) mehr als ordentlich erledigte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sowohl Algerier Chaïbi als auch Tunesier Skhiri werden den Adlern während des Afrika-Cups ab dem 21. Dezember und womöglich bis zum 18. Januar nicht zur Verfügung stehen. Dem stark ausgedünnten Kader würde ein neuer Mittelfeldspieler dann gut zu Gesicht stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Farès Chaïbi
Ellyes Skhiri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Farès Chaïbi Farès Chaïbi
Ellyes Skhiri Ellyes Skhiri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert