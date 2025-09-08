Afrika-Cup: Reagiert die Eintracht im Winter?

Eintracht Frankfurt hätte im Sommer gerne noch einen neuen Sechser an Bord geholt. Die Bemühungen allen voran um Raphael Onyedika (24/FC Brügge) waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Im Winter eröffnet sich die nächste Gelegenheit, um an der Problemstelle nachzubessern. Der ‚kicker‘ suggeriert zumindest, dass die Hessen mit Verspätung im Januar auf dem Markt fündig werden könnten.

In der laufenden Spielzeit setzte SGE-Chefcoach Dino Toppmöller im zentralen Mittelfeld bislang auf den positionsfremden Farès Chaïbi (22), der den angeschlagenen Ellyes Skhiri (30) ersetzte und seine Aufgabe an der Seite von Hugo Larrson (21) mehr als ordentlich erledigte.

Sowohl Algerier Chaïbi als auch Tunesier Skhiri werden den Adlern während des Afrika-Cups ab dem 21. Dezember und womöglich bis zum 18. Januar nicht zur Verfügung stehen. Dem stark ausgedünnten Kader würde ein neuer Mittelfeldspieler dann gut zu Gesicht stehen.