Ben Yedder findet neuen Klub

Wissam Ben Yedder geht künftig in der Türkei auf Torejagd. Sakaryaspor verkündet die Verpflichtung des 35-jährigen Franzosen offiziell. Seit Anfang Juli war der Stürmer vereinslos, nachdem sein Vertrag beim Sepahan FC ausgelaufen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beste Zeit seiner Karriere verbrachte Ben Yedder von 2019 bis 2024 bei der AS Monaco, für die er in 201 Spielen 118 Tore erzielte und 32 weitere vorbereitete. Im vergangenen halben Jahr lief er im Iran auf, nun geht es für ihn in der Türkei weiter.