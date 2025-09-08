Werder fasst Entschluss bei Alvero & Malatini

Trainer Horst Steffen von Werder Bremen muss voraussichtlich keinen Abgang mehr hinnehmen. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ betont, werden die beiden ursprünglichen Leihkandidaten Skelly Alvero (23) und Julian Malatini (24) am Osterdeich bleiben: „Wir gehen davon aus, dass beide bei uns bleiben, weil jetzt auch die meisten Transferfenster schließen. Ein Wechsel wäre auch nur zustande gekommen, wenn wir Klubs gefunden hätten, bei denen sich beide hätten weiterentwickeln können.“

Bislang konnte sich das Duo an der Weser nicht nachhaltig durchsetzen. Trotzdem ist laut Niemeyer die Tür sowohl für Mittelfeldspieler Alvero als auch für Außenverteidiger Malatini nicht geschlossen: „Wir sehen weiterhin die Qualität in beiden und glauben an sie. Bei Skelly hat man gegen Leverkusen gesehen, wie schnell man zu Spielzeit kommen kann. Julian stand gegen Frankfurt in der Startelf. Diese Möglichkeiten müssen sie für sich nutzen. Wir freuen uns, dass sie bei uns sind. Sie haben die Chance, sich im Training zu zeigen, erneut anzugreifen und sich Spielzeit zu erkämpfen.“