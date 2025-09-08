Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Götze-Gespräche terminiert

von Luca Hansen
1 min.
Mario Götze beobachtet die Situation @Maxppp

Eintracht Frankfurt und Mario Götze werden sich noch in diesem Jahr für Vertragsgespräche zusammenfinden. Auf einer Pressekonferenz verkündete Sportvorstand Markus Krösche, dass man sich im Winter mit dem Mittelfeldspieler zusammensetzen werde: „Wir haben uns so besprochen, dass wir uns im Winter zusammensetzen wollen. Von daher gibt es aktuell nichts Konkretes von unserer und auch von Marios Seite.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Wert des 33-Jährigen ist man sich bei der Eintracht bewusst. „Er ist ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er kann jungen Spielern erklären, dass es nicht immer nur aufwärts geht in der Karriere und es auch mal wichtig ist, diese Zeiten durchzustehen und auf sich zeigen“, betont Krösche. Götzes Vertrag in der Bankenmetropole läuft im kommenden Sommer aus, kann jedoch per Option um ein Jahr verlängert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Mario Götze

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Mario Götze Mario Götze
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert