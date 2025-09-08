Eintracht: Götze-Gespräche terminiert

Eintracht Frankfurt und Mario Götze werden sich noch in diesem Jahr für Vertragsgespräche zusammenfinden. Auf einer Pressekonferenz verkündete Sportvorstand Markus Krösche, dass man sich im Winter mit dem Mittelfeldspieler zusammensetzen werde: „Wir haben uns so besprochen, dass wir uns im Winter zusammensetzen wollen. Von daher gibt es aktuell nichts Konkretes von unserer und auch von Marios Seite.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Wert des 33-Jährigen ist man sich bei der Eintracht bewusst. „Er ist ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er kann jungen Spielern erklären, dass es nicht immer nur aufwärts geht in der Karriere und es auch mal wichtig ist, diese Zeiten durchzustehen und auf sich zeigen“, betont Krösche. Götzes Vertrag in der Bankenmetropole läuft im kommenden Sommer aus, kann jedoch per Option um ein Jahr verlängert werden.