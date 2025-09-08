Menü Suche
Für die SGE: Doan reist ab

von Julian Jasch
Ritsu Doan mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Ritsu Doan (27) kehrt vorzeitig zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie der japanische Verband offiziell mitteilt, hat der Offensivspieler die Nationalmannschaft „aus vereinsbedingten Gründen“ vorzeitig verlassen. Er wird also nicht beim Freundschaftsspiel gegen die USA am Mittwoch (1:30 Uhr) mitwirken.

Hintergrund ist laut Christopher Michel, dass Doan für die wichtige Bundesliga-Partie der Hessen am Freitag (20:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen fit sein möchte. Bei seinem neuen Arbeitgeber startete der 21-Millionen-Zugang mit fünf Torbeteiligungen (vier Treffer, ein Assist) bärenstark in die neue Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
