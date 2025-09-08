Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Bayern: Alle Details zur Jackson-Klausel

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Nicolas Jackson im Bayern-Trikot @Maxppp

Im ‚‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ war Uli Hoeneß am gestrigen Sonntag in bester Plauderlaune und verriet unter anderem die Vertragdetails bei Nicolas Jackson. Der ‚kicker‘ legt nun nach. Zu den von Hoeneß erwähnten 40 Spielen, die Jackson von Beginn an absolvieren muss, um die Kaufpflicht auszulösen, zählen die Auftritte im DFB-Pokal laut dem Fachmagazin nicht mit dazu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit bleiben maximal 17 Champions League-Partien sowie 32 Bundesliga-Einsätze, von denen allerdings aufgrund der Teilnahme am Afrika-Cup wohl vier ohnehin wegfallen werden. Kein Wunder, dass sich Hoeneß sicher ist: „Die macht er nie.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert