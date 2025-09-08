Bayern: Alle Details zur Jackson-Klausel

Im ‚‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ war Uli Hoeneß am gestrigen Sonntag in bester Plauderlaune und verriet unter anderem die Vertragdetails bei Nicolas Jackson. Der ‚kicker‘ legt nun nach. Zu den von Hoeneß erwähnten 40 Spielen, die Jackson von Beginn an absolvieren muss, um die Kaufpflicht auszulösen, zählen die Auftritte im DFB-Pokal laut dem Fachmagazin nicht mit dazu.

Somit bleiben maximal 17 Champions League-Partien sowie 32 Bundesliga-Einsätze, von denen allerdings aufgrund der Teilnahme am Afrika-Cup wohl vier ohnehin wegfallen werden. Kein Wunder, dass sich Hoeneß sicher ist: „Die macht er nie.“