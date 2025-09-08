Menü Suche
Transferfenster: Diese Ligen haben noch geöffnet

von Lukas Hörster
Das Gala-Stadion @Maxppp

Vor einer Woche wurde in den Top5-Ligen in Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien das Sommertransferfenster mit dem Deadline Day geschlossen. Doch noch bleibt den Klubs Zeit, ihre unerwünschten Spieler in anderen Ligen unterzubringen.

Hier ist das Sommertransferfenster noch geöffnet:

  • Belgien (bis 8. September)
  • Schweiz (bis 9. September)
  • Saudi-Arabien (bis 11. September)
  • Türkei (bis 12. September)
  • Griechenland (bis 12. September)

Interesse aus der Türkei und Saudi-Arabien gibt es zum Beispiel an einem Duo der TSG Hoffenheim. Mittelfeldspieler Dennis Geiger (27) und Stürmer Mergim Berisha (27) dürfen den Bundesligisten beide noch verlassen.

