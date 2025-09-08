Fortgeschrittene Gespräche: Neuer Bayer-Trainer gefunden?

Vor einer Woche hatte Bayer Leverkusen mit der Entlassung von Erik ten Hag am Deadline Day für einen Paukenschlag gesorgt. Seitdem wurden viele Namen mit dem Werksklub in Verbindung gebracht, inzwischen wähnt sich ein Kandidat aber in der Pole Position.

Vieles deutet laut dem ‚kicker‘ darauf hin, dass Kasper Hjulmand den vakanten Posten antritt. Auch der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, dass der Deal „vor dem Abschluss stehen könnte“. ‚Sky‘ spricht derweil von fortgeschrittenen Gesprächen mit dem dänischen Übungsleiter, die womöglich zeitnah in einer Zusammenarbeit münden. Ein Treffen zwischen den Parteien hat nach Informationen der ‚Bild‘ bereits am Samstag in Düsseldorf stattgefunden.

Hjulmand war von Juli 2014 bis Februar 2015 für Mainz 05 verantwortlich, das Missverständnis wurde aber schnell wieder beendet. Deutlich erfolgreicher arbeitete der 53-Jährige zuletzt als dänischer Nationalcoach – nach der EM 2024 legte er sein Traineramt nieder, für den Verband ist er aber immer noch als Berater tätig.

Passt Hjulmand?

Hjulmand spricht sehr gut Englisch, gilt als kommunikativer Coach und bevorzugt das 3-4-2-1-System, auf das Bayers Kader ausgelegt ist. Darüber hinaus soll er „heute ein anderer Trainer“ sein als damals, als er in Mainz von 24 Partien lediglich fünf gewinnen konnte, heißt es beim ‚kicker‘.

Sollten B04-Geschäftsführer Fernando Carro & Co. Anfang dieser Woche keinen neuen Trainer präsentieren, wird die Trainerentscheidung offenbar verschoben. Denn dann sollen, wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ ausführt, die Co-Trainer Andries Ulderink und Rogier Meijer als Interimsduo am Freitag (20:30 Uhr) beim wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie stehen.