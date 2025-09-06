Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Ten Hag: Bayer-Wunsch erfüllt sich nicht

Am Montag trennte sich Bayer Leverkusen durchaus überraschend von Erik ten Hag. Nur wenige Tage später bahnte sich kurzzeitig eine frohe Kunde für den Bundesligisten an, erfüllt wurde der Wunsch aber letztlich nicht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: De Telegraaf
1 min.
ten Hag @Maxppp

Bayer Leverkusen kann vorerst nicht mit jenen fünf Millionen Euro planen, die Ex-Trainer Erik ten Hag als Abfindung zustehen. Dies wäre der Fall gewesen, wenn der Niederländer den Lockrufen von Twente Enschede gefolgt wäre. Bei neuer Vertragsunterschrift nämlich wäre die Vereinbarung hinfällig gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht von ‚De Telegraaf‘ blockte ten Hag die Avancen von Twente allerdings ab. Der Eredivisie-Klub wiederum hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger des entlassenen Joseph Oosting inzwischen Mark van Bommel zugewandt.

Die Leverkusener ihrerseits fahnden weiterhin nach einem neuen Chefcoach. Geschäftsführer Fernando Carro kündigte am Mittwoch an, dass der ten Hag-Nachfolger „im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leitet“. Im Gespräch sind Ange Postecouglou, Raúl und nach FT-Infos Edin Terzic. Roger Schmidt und Marco Rose sind hingegen kein Thema mehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Leverkusen
Twente
Erik ten Hag

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Twente Logo Twente Enschede
Erik ten Hag Erik ten Hag
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert