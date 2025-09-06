Ten Hag: Bayer-Wunsch erfüllt sich nicht

Bayer Leverkusen kann vorerst nicht mit jenen fünf Millionen Euro planen, die Ex-Trainer Erik ten Hag als Abfindung zustehen. Dies wäre der Fall gewesen, wenn der Niederländer den Lockrufen von Twente Enschede gefolgt wäre. Bei neuer Vertragsunterschrift nämlich wäre die Vereinbarung hinfällig gewesen.

Laut einem Bericht von ‚De Telegraaf‘ blockte ten Hag die Avancen von Twente allerdings ab. Der Eredivisie-Klub wiederum hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger des entlassenen Joseph Oosting inzwischen Mark van Bommel zugewandt.

Die Leverkusener ihrerseits fahnden weiterhin nach einem neuen Chefcoach. Geschäftsführer Fernando Carro kündigte am Mittwoch an, dass der ten Hag-Nachfolger „im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leitet“. Im Gespräch sind Ange Postecouglou, Raúl und nach FT-Infos Edin Terzic. Roger Schmidt und Marco Rose sind hingegen kein Thema mehr.