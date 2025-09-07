Bayer-Trainersuche: Carros Forderungen an den ten Hag-Nachfolger

Weiterhin ist offen, wer bei Bayer Leverkusen die Nachfolge von Erik ten Hag antritt. Zwar hofft man beim deutschen Vizemeister, dass der neue Mann „im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leitet“, eine konkrete Spur gibt es bisher allerdings nicht. Unter anderem Edin Terzic, Ange Postecouglou und Raúl sind als Kandidaten im Gespräch.

Fakt ist: Das neue Trainergespann muss ein hohes Anforderungsprofil erfüllen. Das ließ Geschäftsführer Fernando Carro im Rahmen des Auftakts der Frauen-Bundesliga in München gegenüber ‚Magenta‘ durchblicken: „Wir brauchen natürlich Trainer, die führen können, die Klarheit und Orientierung geben, die Inhalte haben. Das sind auf jeden Fall Eigenschaften, die der neue Trainer mitbringen sollte.“

„Wir arbeiten hart daran. Ich hoffe, dass wir nächste Woche etwas verkünden können“, so Carro weiter. Der Kandidatenkreis ist klein, zu keinem Übungsleiter ist die Spur wirklich heiß. Diesbezüglich ließ sich Carro nicht in die Karten schauen. Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport) führe die Verhandlungen „generell immer auf Deutsch, Englisch oder Spanisch“, scherzte der 61-Jährige.