Lautaro packt über Calhanoglu-Zoff aus

Lautaro Martínez hat sich zum Konflikt mit Teamkollege Hakan Calhanoglu (31) geäußert. Im Interview mit ‚France Football‘ erklärt der Stürmer von Inter Mailand: „Es war ein Missverständnis. Mir gefielen einige Dinge nicht, meine Kommentare waren allgemein gehalten und nicht an ihn gerichtet. Als Kapitän kam mir das damals in den Sinn. Manchen gefiel es, anderen nicht, aber dann haben wir mit der Mannschaft, dem Trainer und dem Vorstand darüber gesprochen. Und alles ist gut, alles ist geklärt.“

Martínez hatte sich im Anschluss an das Ausscheiden bei der Klub-WM gegen Fluminense (0:2), als Calhanoglu mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht wurde, öffentlich kritisch geäußert. „Ich will um die großen Titel kämpfen. Wir brauchen Spieler, die hier sein wollen. Wer nicht bleiben will, kann gehen“, so der 28-Jährige damals. Die Aussagen wurden von der Öffentlichkeit als Angriff gegenüber Calhanoglu gewertet, dem war Martínez zufolge aber nicht so.