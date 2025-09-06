Milan verhandelt über Adli-Abschied

Yacine Adli könnte den AC Mailand in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato befinden sich die Rossoneri mit Al Shabab in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Transfer des Mittelfeldspielers. Der Franzose selbst muss von einem Wechsel in die Wüste allerdings noch überzeugt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ein türkischer sowie ein griechischer Klub beobachten die Situation des 25-Jährigen, der bei Milan keine Rolle mehr spielt und nicht mit den Profis an der Saison-Vorbereitung teilnahm. In diesem Sommer hat Adli unter anderem bereits Angebote aus Katar und Russland ausgeschlagen. In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsfuß an den AC Florenz verliehen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.