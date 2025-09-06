Gladbach-Verbleib: Engelhardt öffnet die Tür

Yannik Engelhardt kann sich einen langfristigen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach gut vorstellen. Nach dem 2:0-Testspielsieg gegen den FC Schalke 04 am gestrigen Freitag sagte die Leihgabe von Como 1907 gegenüber der ‚Bild‘: „Absolut, es ist alles denkbar. Es war schon als kleiner Junge immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Wenn das hier für alle Seiten passen sollte, wird man sicher Gespräche führen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Fohlen haben den Sechser bis Saisonende ohne Kaufoption respektive Kaufpflicht ausgeliehen. Der 24-Jährige war erst vor rund einem Jahr für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Como gewechselt und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Im Team von Trainer Cesc Fàbregas konnte sich Engelhardt nicht final als Stammspieler etablieren. Gut möglich, dass die Parteien im Leihanschluss die Möglichkeiten einer Zukunft am Niederrhein ausloten.