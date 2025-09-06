Menü Suche
Entlassung: Nagelsmann hat „keine Angst“

von David Hamza
Julian Nagelsmann fürchtet nach der 0:2-Niederlage gegen die Slowakei keine Entlassung. Auf entsprechende Nachfrage sagte der Bundestrainer: „Nein, ich habe keine Angst. Angst ist nie gut. Ich will jedes Spiel gewinnen, aber es geht nicht um mich, es geht um das Team. Wir werden morgen besser spielen.“

Von fünf Spielen im Jahr 2025 konnte Deutschland nur eins gewinnen (drei Niederlagen, ein Remis). Die DFB-Elf trifft am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) im zweiten WM-Qualifikationsspiel in Köln auf Nordirland. Im Parallelspiel duellieren sich Luxemburg und die Slowakei.

