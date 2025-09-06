Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Völler weicht Neuer-Frage aus

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Völler nimmt die Brille ab @Maxppp

Rudi Völler lässt offen, wie er einem potenziellen Comeback von Manuel Neuer (39) bei der Nationalmannschaft gegenübersteht. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ weicht der Direktor Profifußball des DFB entsprechender Frage aus: „Ich sehe nicht, dass die Mannschaft verunsichert ist. Sie muss nur diesen unbedingten Willen zeigen, der sie bei der EURO und auch danach schon ausgezeichnet hat. Weniger als 100 Prozent sind nicht ausreichend. Und Oliver Baumann ist ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft. Die Qualität ist da, auch in der Führung.“

Die deutsche Auswahl ist mit einer katastrophalen 0:2-Niederlage gegen die Slowakei in die WM-Qualifikation gestartet. Dadurch wurde unter anderem die Diskussion um potenzielle Führungsspieler wieder aufgemacht. Ein Neuer-Comeback steht ohnehin aufgrund der Verletzung von Marc-André ter Stegen (33/FC Barcelona) im Raum. Der Bayern-Keeper selbst würde bei einer Anfrage von Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl nicht ablehnen.

WM-Qualifikation Europa
Deutschland
FC Bayern
Manuel Neuer
Rudi Völler

