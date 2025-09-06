Bayerns Anrufe bei Gakpo enthüllt

Der FC Bayern hat sich im zurückliegenden Transferfenster offenbar zahlreiche Informationen für eine potenzielle Verpflichtung von Cody Gakpo (26) besorgt. ‚Sky‘ berichtet von mehreren Telefonanrufen, um einen Deal auszuloten. In einer Zusammenarbeit mündete die Kontaktaufnahme offenkundig nicht.

Stattdessen wurde Ex-Teamkollege Luis Díaz (28) für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt. Gakpo indes verlängerte an der Anfield Road bis 2030. Der niederländische Offensivspieler gab erst kürzlich gegenüber ‚ESPN‘ zu verstehen: „Soweit ich weiß, haben sie wirklich versucht, mich zu verpflichten, sich aber am Ende für Díaz entschieden.“