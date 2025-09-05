Jacksons wichtiger Anteil am Bayern-Deal

Bekannt war bislang: Nicolas Jackson kommt für 16,5 Millionen Euro Gebühr per Leihe vom FC Chelsea zum FC Bayern. Teil des Deals ist eine Kaufoption über 65 Millionen Euro, die ab einer hohen Anzahl an Einsätzen zur Kaufpflicht wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neu ist jetzt eine Meldung der ‚Bild‘. Der Boulevardzeitung zufolge verzichtet Jackson nämlich auf einen Teil seines Gehalts und machte somit seinen Wechsel nach München möglich. Der 24-jährige Stürmer kassierte bei Chelsea inklusive Boni 14 Millionen Euro pro Saison – nun ist es offenkundig etwas weniger.

Bayern macht Transferplus

Die Bayern hatten sich für diesen Sommer nach der gescheiterten Verpflichtung von Florian Wirtz einen Sparkurs auferlegt. Aus dem Sommer ging der Rekordmeister dann tatsächlich mit einem Transferplus von knapp zehn Millionen Euro. Außerdem wurden die Gesamtgehaltskosten drastisch gesenkt. Der Preis: Ein reichlich dünner Kader mit vielen Spielern, die (noch) nicht zur internationalen Klasse zu zählen sind.