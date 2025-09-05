Dier erläutert Bayern-Abschied

Die eineinhalb Jahre beim FC Bayern haben bei Eric Dier bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Interview mit dem ‚Telegraph‘ adelt der Innenverteidiger vor allem Bayern-Coach Vincent Kompany: „Ich hatte ein fantastisches Verhältnis zu ihnen und zu Kompany. Er war der beste Trainer, unter dem ich je gearbeitet habe.“

Dier verließ die Münchner in diesem Sommer nach Vertragsende ablösefrei in Richtung AS Monaco. „Wir konnten einfach keine Einigung erzielen, die für alle akzeptabel war, und so endete alles sehr freundschaftlich und respektvoll“, erklärt der 31-Jährige. Beim Rekordmeister überzeugte der 49-fache englische Nationalspieler als verlässliche Option in der Defensive. In Monaco stand Dier bislang in allen drei Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz.