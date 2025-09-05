Barça-Neuzugang: „Wäre dann nicht gekommen“

Neuzugang Roony Bardghji ist nach fast zwei Monaten beim FC Barcelona noch immer nicht registriert. Trotzdem zeigt sich der 19-Jährige zuversichtlich bezüglich des kommenden Ligaspiels gegen den FC Valencia am 15. September: „Ich denke, bis dahin ist alles fertig, mal sehen.“

Als Spieler der Barça-Reservemannschaft sieht sich der Schwede weiterhin nicht: „Ich glaube nicht, dass ich nach Barcelona gekommen wäre, wenn es die B-Mannschaft gewesen wäre.“ Einen Abgang oder eine Leihe hatte Bardghji bereits vor Wochen ausgeschlossen.