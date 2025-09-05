Menü Suche
Kommentar 7
La Liga

Barça-Ultimatum: Rashford schnell wieder weg?

Der FC Barcelona hatte Marcus Rashford erst in diesem Sommer per Leihe an Bord geholt. Schon jetzt steht der Offensivspieler nach durchwachsenen Leistungen unter Druck – und wird womöglich früher als gedacht zu Manchester United zurückgeschickt.

von Julian Jasch - Quelle: El Nacional
1 min.
Marcus Rashford kneift seinen Gegner @Maxppp

Mit seinem Transfer zum FC Barcelona ging für Marcus Rashford (27) ein Traum in Erfüllung. Bislang ist die Liaison aber nicht von Erfolg gekrönt, sodass diese früher als geplant wieder enden könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das katalanische ‚El Nacional‘ berichtet, sind die Barça-Verantwortlichen alles andere als zufrieden mit den Darbietungen des Offensivspielers, der in 94 Einsatzminuten – verteilt auf drei Pflichtspiele – noch keine Torbeteiligung beisteuern konnte.

Dem Onlineportal zufolge denken die Katalanen sogar darüber nach, die mit Manchester United eigentlich bis zum Saisonende vereinbarte Leihe vorzeitig abzubrechen, sollte Rashford nicht in die Spur kommen – das wäre eine harte Entscheidung, die den Klub fünf Millionen Euro kosten würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin war der 62-fache englische Nationalspieler nicht die Wunschlösung beim spanischen Meister. Vielmehr hatte man sich um die Verpflichtung von Nico Williams (23) bemüht, der allerdings lieber bei seinem Jugendklub Athletic Bilbao verlängerte, statt zu den Blaugrana zu wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
Man United
Marcus Rashford

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
Man United Logo Manchester United FC
Marcus Rashford Marcus Rashford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert