Barça-Ultimatum: Rashford schnell wieder weg?

Mit seinem Transfer zum FC Barcelona ging für Marcus Rashford (27) ein Traum in Erfüllung. Bislang ist die Liaison aber nicht von Erfolg gekrönt, sodass diese früher als geplant wieder enden könnte.

Wie das katalanische ‚El Nacional‘ berichtet, sind die Barça-Verantwortlichen alles andere als zufrieden mit den Darbietungen des Offensivspielers, der in 94 Einsatzminuten – verteilt auf drei Pflichtspiele – noch keine Torbeteiligung beisteuern konnte.

Dem Onlineportal zufolge denken die Katalanen sogar darüber nach, die mit Manchester United eigentlich bis zum Saisonende vereinbarte Leihe vorzeitig abzubrechen, sollte Rashford nicht in die Spur kommen – das wäre eine harte Entscheidung, die den Klub fünf Millionen Euro kosten würde.

Ohnehin war der 62-fache englische Nationalspieler nicht die Wunschlösung beim spanischen Meister. Vielmehr hatte man sich um die Verpflichtung von Nico Williams (23) bemüht, der allerdings lieber bei seinem Jugendklub Athletic Bilbao verlängerte, statt zu den Blaugrana zu wechseln.