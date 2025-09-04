Menü Suche
Attacke auf Kane | Rodrygo sägt an Vini

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern sorgt auch zwei Jahre später noch für Unverständnis. Bei Real Madrid will Rodrygo den Platz von Vinicius Junior einnehmen. Die FT-Presseschau am Donnerstag.

von Dominik Sandler
2 min.
Presseschau am 4. September @Maxppp

Bayern & Celtic auf einer Stufe

Nach über einem Jahrzehnt ohne Titel bei Tottenham Hotspur war Harry Kane vor zwei Jahren zum FC Bayern gewechselt, um sich endlich den Traum zu verwirklichen, Trophäen in die Höhe zu strecken. In seinem ersten Jahr war der Plan fehlgeschlagen, in der vergangenen Saison dann war es aber endlich so weit. Kurios: Ausgerechnet dann holten auch die Spurs mit dem Sieg in der Europa League den ersten Titel seit 17 Jahren.

H. Kane Angreifer - 32 Jahre Logo FC Bayern München FC Bayern München England England #9 Harry Kane
Tore 8
Gespielte Spiele 6
Gehalt/Monat 2,10 Mio.€

Kane ist in Deutschland zwar glücklich, der Wechsel des 32-Jährigen vor zwei Jahren ist für einige aber immer noch nicht nachvollziehbar. „Wenn du unbedingt etwas gewinnen willst, dann spiel noch ein Jahr bei Tottenham und geh dann. Es ist, als würdest du zu Celtic wechseln und die Meisterschaft gewinnen. Du gewinnst jedes Jahr, aber das ist kein großer Erfolg. Ein großer Erfolg wäre gewesen, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden“, teilt jetzt Michael Owen im Podcast ‚Rio Ferdinand Presents‘ gegen Kane aus. Harte Worte vom einstigen Ballon d’Or-Gewinner.

Teuflischer Plan

Bei Real Madrid muss Xabi Alonso es schaffen, seine Topstars bei Laune zu halten. Kein leichtes Unterfangen, allen voran, wenn Spieler wie Rodrygo dann auf der Bank schmoren. Alonso hatte dem 24-Jährige früh klargemacht, dass es mit Spielzeit in dieser Saison schwer werden könnte. Doch Rodrygo gibt nicht auf. Laut der ‚as‘ hat er seinem Coach unterbreitet, dass er sich ab sofort auf der linken Seite sieht und gerne in den Konkurrenzkampf mit Vinicius Junior (25) treten würde.

Rodrygo Angreifer - 24 Jahre Logo Real Madrid CF Real Madrid Brasilien Brasilien #11 Rodrygo
Tore 3
Gespielte Spiele 14
Gehalt/Monat 1,04 Mio.€

Am zweiten Spieltag verdrängte Rodrygo seinen brasilianischen Konkurrenten sogar auf die Bank, Vinicius entschied als Joker mit einem Tor und einer Vorlage das Spiel gegen Real Oviedo (3:0) allerdings dann. Am Wochenende gegen RCD Mallorca (2:1) durfte Vini wieder starten und trug sich erneut in die Torschützenliste ein. Somit erarbeitet sich der FIFA-Weltfußballer von 2024 nach einer durchwachsenen Vorsaison einen Vorsprung, Rodrygo ist noch ohne Scorer. Für den teuflischen Plan, Vinicius auf der linken Seite zu verdrängen, ist also Geduld gefragt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
La Liga
FC Bayern
Real Madrid
Harry Kane
Vinicius Junior
Rodrygo

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Harry Kane Harry Kane
Vinicius Junior Vinicius Junior
Rodrygo Rodrygo
