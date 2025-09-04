Premier League
Nottingham gibt Cuiabano wieder ab
Nur drei Tage nach seiner Unterschrift verlässt Cuiabano Nottingham Forest schon wieder. Wie die Engländer bekanntgeben, schließt sich der Linksverteidiger seinem Ex-Klub Botafogo bis Dezember auf Leihbasis an.
In seiner Heimat soll der 22-Jährige Spielpraxis sammeln. Bei Nottingham steht der Brasilianer bis 2029 unter Vertrag.
