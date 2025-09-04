Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

DFB: Füllkrug fällt gegen Slowakei aus

von Luca Hansen
Füllkrug ärgert sich @Maxppp
Slowakei 0-0 Deutschland

Die DFB-Elf muss beim heutigen WM-Qualifikationsspiel (20:45 Uhr) gegen die Slowakei auf Niclas Füllkrug verzichten. Wie der DFB mitteilt, fällt der Stürmer für die Begegnung aufgrund von leichten muskulären Beschwerden aus.

Update (20:42 Uhr): Inzwischen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann bekanntgegeben, dass Maximilian Beier (22) als Ersatz für Füllkrug nachnominiert wird.

Ob der 32-Jährige für die Partie gegen Nordirland am Sonntag (20:45 Uhr) wieder einsatzbereit ist, ist aktuell noch unklar. Gegen die Slowaken startet Nick Woltemade (23) im Sturmzentrum.

