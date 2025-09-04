Menü Suche
VfB: Hoeneß lobt Offensiv-Neuzugang

von Luca Hansen
Badredine Bouanani hätte sich mal einen leichteren Namen aussuchen können @Maxppp

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart zeigt sich beeindruckt über die Leistung von Neuzugang Badredine Bouanani (20) im Test gegen Sonnenhof Großaspach (6:2). Dem Offensivspieler attestierte der Coach nach dem Spiel außergewöhnliche Fähigkeiten am Ball: „Badredine ist ein sehr guter Fußballer. Das wussten wir und das hat man heute gesehen. Für einen Tag Training mit der Mannschaft hat er sehr erfrischend gespielt.“

Gegen den Regionalligisten erzielte Bouanani gleich seinen Premierentreffer für die Schwaben. Der Algerier kam erst einen Tag vor Transferschluss für 20 Millionen Euro Ablöse vom OGC Nizza ins Ländle.

