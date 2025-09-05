Zwei Interessenten für Maguire

Die Zeit von Harry Maguire im Trikot von Manchester United neigt sich dem Ende entgegen. Laut der ‚Sun‘ haben zwei Klubs aus Saudi-Arabien den 32-Jährigen auf dem Zettel und würden ihn gerne verpflichten. Allerdings wolle Maguire die Red Devils frühestens am Ende der Saison verlassen.

Dann nämlich läuft sein Vertrag aus und er könnte ablösefrei wechseln. Zuletzt schloss der englische Nationalspieler auch eine Verlängerung in Manchester nicht aus, sollte man im Old Trafford weiter auf ihn bauen. Unter Rúben Amorim war Maguire in der vergangenen Saison Stammkraft, aktuell bleibt ihm eher der Bankplatz.