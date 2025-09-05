Wichtige Verlängerung in der Schalke-Führung

Der FC Schalke 04 schafft bei einer Personalie frühzeitig Klarheit. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wurde heute bei einer Sitzung des Aufsichtsrats die Vertragsverlängerung von Christina Rühl-Hamers beschlossen. Die 49-Jährige ist seit 2020 im Vorstand und dort zuständig für die Finanzen. Bis wann der neue Vertrag datiert sein wird, bleibt offen.

Update (11:06 Uhr): Mittlerweile hat S04 die Verlängerung offiziell verkündet. Die langfristige Vertragsverlängerung sei einstimmig beschlossen worden.

Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Sportvorstand Frank Baumann ist Rühl-Hamers bei den Knappen in der Führungsposition und für wichtige Entscheidungen mitverantwortlich. Seit 2010 kümmert sie sich in verschiedenen Positionen beim Zweitligisten um die Finanzen.