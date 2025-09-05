Menü Suche
Wichtige Verlängerung in der Schalke-Führung

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ
Das Management-Team von Schalke 04 @Maxppp

Der FC Schalke 04 schafft bei einer Personalie frühzeitig Klarheit. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wurde heute bei einer Sitzung des Aufsichtsrats die Vertragsverlängerung von Christina Rühl-Hamers beschlossen. Die 49-Jährige ist seit 2020 im Vorstand und dort zuständig für die Finanzen. Bis wann der neue Vertrag datiert sein wird, bleibt offen.

Update (11:06 Uhr): Mittlerweile hat S04 die Verlängerung offiziell verkündet. Die langfristige Vertragsverlängerung sei einstimmig beschlossen worden.

FC Schalke 04
Erfolgreicher Weg im Vorstand wird fortgesetzt: Christina Rühl-Hamers hat ihren Vertrag langfristig verlängert 📝

Zuvor hatte der #S04-Aufsichtsrat auf seiner ordentlichen Sitzung den dafür notwendigen Beschluss einstimmig gefasst.

Herzlichen Glückwunsch, Christina! 🙌
Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Sportvorstand Frank Baumann ist Rühl-Hamers bei den Knappen in der Führungsposition und für wichtige Entscheidungen mitverantwortlich. Seit 2010 kümmert sie sich in verschiedenen Positionen beim Zweitligisten um die Finanzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
